В даркнете за деньги предлагают доступ ко всем камерам Москвы и к их записям

Эксперты Shadow Intelligence рассказали о предложении платного доступа ко всем московским камерам видеонаблюдения, включая установленные в больницах, подъездах и школах. Его опубликовал пользователь под ником Zpoint в даркнете. Кроме онлайн-доступа он также обещает предоставить доступ к записям за последние пять дней.

В Департаменте информационных технологий столицы заявили, что регулярно отслеживают подобные объявления, отметив, что доступ к этим данным разрешен лишь некоторым сотрудникам исполнительной власти и правоохранительных органов, передает РБК.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, доступ к ним могли получить либо взломав систему, либо подобрав пароль: «Для этого они могут эксплуатировать уязвимости в оборудовании, получать доступ из-за неправильной конфигурации используемого программного обеспечения или просто подбирать пароли».

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в ЕСПЧ первый в истории иск в связи с применением технологии распознавания лиц во время митинга в Москве осенью 2019 года.