Линейки 1 сентября пройдут без массового скопления учеников

Линейки 1 сентября в этом году пройдут в отличном от традиционного формате, не подразумевающем массового скопления учеников. Это обусловлено необходимостью соблюсти меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — заявил министр, при этом не уточняя конкретный формат проведения праздничных мероприятий. До этого все последние звонки и выпускные были перенесены в режим онлайн из-за пандемии COVID-19.

С конца марта российские школы и вузы перешли на дистанционный формат, а ОГЭ для девятых классов и вовсе отменили. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые собирались в этом году поступать в институты или университеты. Тем не менее Кравцов отмечает, что Минпросвещения не намерено отказываться от очной формы обучения.