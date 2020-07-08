ИП и малому бизнесу выдадут по 15 тысяч на закупку СИЗов и термометров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении бюджетных средств для более полумиллиона индивидуальных предпринимателей, НКО и малых компаний. Все перечисленные имеют право на получение денег для компенсации затрат на профилактику коронавируса на своих местах.

При этом отмечается, что отчитываться за эти средства не придется. Любая трата бюджетных денег будет легальной, пишет Агентство правовой информации.

Субсидия положена только тем предпринимателям, которые относятся к списку наиболее пострадавших в связи с карантинными мерами: учреждения спорта, общепит, дополнительно образование, сфера отдыха, развлечений и другие.

Каждому юрлицу и ИП положено по 15 тысяч рублей компенсации, а также по 6,5 тысяч на каждого сотрудника, работавшего в мае. Для получения субсидии необходимо обратиться до 15 августа в ФНС с заявлением. При этом помощь предоставляется только тем, кто не имеет налоговой задолженности свыше 3 тысяч рублей по состоянию на 1 июня.

Всего на эти меры поддержки выделено 20 миллиардов рублей.