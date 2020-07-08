Адвокат Сафронова отказался подписывать документ о неразглашении данных следствия

Защита экс-журналиста Ивана Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении данных следствия, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир «Эхо Москвы».

Адвокат Иван Павлов отметил, что они дали подписку о неразглашении государственной тайны, но при этом никакой информации такого содержания к ним не поступало, поэтому им и нечего разглашать.

Также защитник утверждает, что в деле нет никаких доказательств по инкриминируемой Сафронову передаче гостайны иностранным организациям, а также нет заключений экспертов о том, что какие-либо сведения могут составлять гостайну.

Следствие никак не обосновывает свои действия. «В деле Ивана нет ничего кроме постановления о возбуждении уголовного дела, его протокола задержаниях и протокола первоначального допроса, в котором он сказал, что не будет давать никакие показания пока не явится его адвокат», — говорит адвокат Павлов.

Ранее экс-журналиста арестовали на два месяца в связи с подозрением в госизмене. Утверждается, что он передал чешским службам некоторые данные о сотрудничестве российского и ближневосточного государств.