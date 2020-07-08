6 полицейских 3 года фабриковали дела о наркотиках в Самаре. В их деле 120 томов

В СУ СК РФ по Самарской области завершили расследование в отношении шести экс-полицейских и 15 их пособников, которые в сумме обвиняются в 34 преступлениях о мошенничестве, превышении полномочий, распространении наркотиков и фальсификации доказательств. Они фабриковали дела о наркотиках в Самаре в течение минимум трех лет.

Как сообщает пресс-служба СК, обвиняемые работали в самарском отделении полиции №9. С 2015 по 2017 годы они приходили домой к людям, которых подозревали в причастности к наркоторговле и задерживали их. В случае, если наркотики действительно находили, их незаконно изымали без понятых и составления каких-либо протоколов.

После этого полицейские вызывали своих подельников, выступавших в роли закупщиков или понятых, причем не менее трех из них оказались наркозависимыми. Далее фабриковались уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, а суд выносил обвинительные приговоры.

Отмечается, что уголовное дело насчитывает 120 томов. В рамках расследования провели более 30 экспертиз. Сколько именно невиновных было отправлено в места лишения свободы из-за действий экс-правоохранителей, не уточняется.