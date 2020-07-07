Почти половина россиян зарабатывают 15 тысяч, а более 70% – не более 25 тысяч

Исследование «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива» показало увеличение за время эпидемии доли россиян в самых низких зарплатных группах за счет её уменьшения в более состоятельных категориях.

Если сравнивать с аналогичным февральским исследованием, в июне выросло число людей с зарплатой от 15 до 25 тысяч рублей в месяц (28,2% против 25,6%). Также увеличилась доля зарабатывающих от 5 до 15 тысяч (36,5% против 31,2%) и меньше 5 тысяч (8,1% против 6,9%). Таким образом 45% граждан зарабатывают до 15 тысяч рублей, более 70% — до 25 тысяч.

Количество россиян, зарабатывающих больше 25 тысяч наоборот уменьшилось, передает ТАСС. Если в феврале к зарплатной группе от 25 до 35 тысяч относились 15,3%, то в июне их стало уже 13%. Тех же, кто зарабатывал 35-50 тысяч стало меньше на 3% (11,5% против 8,5%), а итак небольшое число россиян, получавших до пандемии 50-100 тысяч уменьшилось почти в два раза (7,6% против 3,5%).

Также отмечается, что в Московской области доля жителей, зарабатывающих 15-25 тысяч в месяц одна из самых высоких, она составляет 43,8%. В Хабаровском крае таких людей и вовсе половина (50%), а в Белогородской области — 41,7%.