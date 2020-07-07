Песков: некорректно по опросу утверждать, что 45% россиян зарабатывают 15 тысяч

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал совместное исследование «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», которые пришли к выводу о заметном снижении доходов россиян за время пандемии.

«Я бы здесь осторожно ответил: безусловно, мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний, выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно. Это можно сразу сказать», — пояснил Песков «Коммерсанту».

Отметим, что все количественные опросы, включая исследования ВЦИОМа, ФОМа и «Левада-центра», делают на основе репрезентативных выборок, что позволяет делать обобщение на более широкие группы населения. Указанный опрос производился на основании стандартной выборки в 1,5 тысячи человек, уточняет РБК. Погрешность такого опроса составляет 3,3%.

Ранее Sobesdnik.ru сообщал, что, согласно упомянутому опросу, 45% респондентов сейчас зарабатывают от 15 тысяч и менее, а 70% получают не более 25 тысяч. Причем за время самоизоляции был замечен крупный переход доли россиян из более высоких зарплатных групп в более низкие. Отмечается также, что у респондентов не уточняли, является ли их доход официальным или нет.