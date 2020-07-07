Мэр Бердска готов протестовать против мусорного полигона вместе с людьми

По словам мэра города Бердск в Новосибирской области Евгения Шестернина, он, как и жители, выступает против любых свалок и мусорных полигонов, не предназначенных для переработки мусора. Главным критерием градоначальник назвал отсутствие загрязнений окружающей среды.

«Мы против любых свалок. И против полигонов, которые землей пересыпают. Я пойду со всеми «голодать» – против свалки!» — приводит его слова издание «Бердск online». Также Шестернин отметил, что на его стороне рабочая группа и многие активисты.

При этом, если будет предложено построить мусороперерабатывающий завод, не наносящий ущерба окружающей среде, то он поддержит такое решение: «Ни новой свалки, ни обычного полигона с сортировкой мусора под Бердском быть не должно».

Как отмечает «Тайга.Инфо», проектом строительства сооружения занимается ООО «Полигон», которым владеют Олег Антон и Денис Шалдов. «Не нужно вводить в заблуждение себя и жителей Бердска. Всем нужно знать — будет это свалка или вы собираетесь строить полигон с мусороперерабатывающим комплексом? Если нет ответа и соответствующих документов, то нужно обсуждать актуальные проблемы и находить ответы на вопросы, которые волнуют сегодня жителей», — приводит издание заявление мэра к авторам проекта.

Отмечается также, что Шестернин является неизбранным мэром и представляет «Единую Россию».