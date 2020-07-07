"Аэрофлот" счел попыткой контрабанды прибытие 71 животного на рейс из Китая в РФ

Компания «Аэрофлот» объяснила отказ вывозить питомцев летевших из Шанхая в Москву россиян подозрениями на контрабанду.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает ТАСС.

Ранее блогер Елизавета Иванова написала в Instagram, что ее собака осталась в Шанхае, поскольку авиакомпания отказалась брать животное на вывозной рейс в Россию. Она сообщила, что зверей обещали вывезти следующим рейсом, однако этого не произошло. Такая же участь постигла питомцев других пассажиров. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в авиакомпанию будет направлен запрос.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказал, что 4 июля по поручению российских властей компания выполняла вывозной рейс из Шанхая в Москву. На регистрацию прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное. «Мы провели собственное расследование инцидента. Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса», – пояснил Демин, добавив, что перевозка создала бы угрозу жизни как животных, так и людей. По его словам, ситуация имела все признаки контрабанды. Представитель компании указал на то, что за несколько дней до инцидента в соцсетях «появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов». Таким образом, отметил Демин, несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных. Он подчеркнул, что пепревозчику ничего не известно об организаторах этой перевозки.