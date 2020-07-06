Вдова Солженицына сравнила с хунвейбинами "Ротфронт", закрасивший портрет писателя

Члены партии «Российский объединенный трудовой фронт» своими силами закрасили портрет писателя Александра Солженицына на стене пятиэтажного дома в Твери. Об этом пишет «Новая газета».

Изображение с надписью «Жить не по лжи» появилось там в 2018 году. Автор рисунка – уличный художник Виктор «Джокер» Лебедев, а спонсором художественной акции стал местный депутат «Единой России» Илья Холодов, помогавший и другим авторам.

При этом отмечается, что нанесение граффити не было согласовано ни с управляющей компанией, ни с администрацией города. В связи с этим Лебедева в итоге оштрафовали на 2,5 тысячи рублей и потребовали закрасить рисунок. Позже художника еще раз оштрафовали за неисполнение требования.

Вскоре после нанесения граффити рядом с рисунком появились надписи «иуда» и «предатель». Портретом остались недовольны не только в «Ротфронте», но и в областном представительстве КПРФ и в движении политолога Сергея Кургиняна «Суть времени».

Кроме того, против рисунка выступил житель дома, прокурор в отставке Андрей Чугуевский. Он задействовал в решении вопроса губернатора, прокуратуру и районную администрацию.

Вдова писателя Наталья Солженицына в разговоре с «Коммерсантом» охарактеризовала эту ситуацию так: «Что ж, мнение очевидное – у каждой страны свои хунвэйбины».