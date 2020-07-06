Новокузнецкий рехаб признали причастным к похищениям людей

В Новокузнецке районный суд признал четверых местных жителей виновными по статьям по похищении людей и незаконном лишении свободы, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на региональное управление СК.

Всего по делу проходили пять подозреваемых, которые работали в реабилитационном центре для людей с зависимостями. Один из фигурантов дела скончался за время следствия.

Рехабы, подобные этому, работают по привычной схеме, который никогда не получала одобрения в среде наркологов. Там зависимость интерпретируют как социальную болезнь и часто используют тактики удержания и унижения для «лечения».

В этом случае сотрудники в том числе использовали обман. Кого-то из «пациентов» они доставляли в центр, представляясь сотрудниками полиции.

Как правило, сотрудники выходили на родственников пациентов, чтобы те оплатили их так называемую «реабилитацию», а после зависимых граждан против воли доставляли в рехаб.

В центре были съемные ручки на окнах и дверях, потерпевшим запрещалось общаться с родственниками и их не выпускали за пределы центра. Всего в 2018 году из рехаба высвободили 13 человек.

Только один из осужденных не признал своей вины. Двое из них получили 6 и 7 лет колонии строго режима, а остальные — три года условно.