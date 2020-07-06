Неизвестный попытался сорвать интервью "Редакции" с Юлией Цветковой

Мать ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой Анна Ходырева сообщила, что неизвестный, представившийся сотрудником администрации, попытался сорвать интервью, которое планировали взять корреспонденты ютуб-канала Алексея Пивоварова «Редакция». Об этом пишет «МБХ медиа».

Мужчина проник в помещение детского центра альтернативного развития, в котором находилась студия Юлии Цветковой «Мерак». Он начал снимать все на камеру и «искать детей».

«Он сказал, что его "прислали из администрации", помешал интервью, потому угрожал. Ушёл только когда мы заявили, что это частная собственность, и мы намерены вызвать полицию», — рассказала Анна Ходырева.

Цветкову возмутило, что никто, кроме нее и журналистов не знал о месте проведения интервью. Появление постороннего человека в этих обстоятельствах наводит ее на мысль о том, что за ней ведется слежка.

Напомним, что в отношении Цветковой ведется разбирательство по делу о распространении порнографии (так квалифицировали ее схематичные боди-позитивные рисунки с обнаженными женскими телами). Также недавно в отношении нее во второй раз был составлен протокол по статье о гомопропаганде.