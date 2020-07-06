Мать ребенка, который провел ночь в "Лосином острове" зимой, отправили лечиться

Надежду Куликову, оставившую ребенка в парке «Лосиный остров» ночью на морозе, направили на принудительное лечение.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Бабушкинского суда Москвы Александру Савельеву. Сообщается, что, по мнению суда, женщина находилась в состоянии невменяемости, поэтому к ней необходимо применить принудительные меры медицинского характера.

Инцидент произошел в прошлом году. Утром 18 февраля жительница Москвы Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. По словам женщины, вечером 17 февраля она проезжала с шестилетним сыном на машине мимо заповедника. По просьбе ребенка она остановилась, мальчик убежал и не вернулся.

Этим же утром ребенка нашли на обочине случайные автомобилисты, которые рассказали следователям, что на мальчике был мешок со скотчем. У ребенка диагностировали вторую степень переохлаждения. Сам он рассказал, что мама привела его в парк, надела на него пакет и оставила одного в лесу. Мешок нашли позже, в нем оказалась детская варежка. В машине Куликовой были обнаружены три рулона скотча и карманный нож.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство ребенка, совершенном с особой жестокостью, а также о ненадлежщем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении.

В ноябре 2019 года эксперты признали, что Куликова нуждается в лечении.