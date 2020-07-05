Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре с 5 по 7 июля и о дождях в ряде регионов

По данным специалистов Гидрометцентра, во вторник в Москве температура может достигнуть 30-32°С, а в южной части Подмосковья — 28-33°С. При этом не исключаются дожди и грозы. В воскресенье в Москве будет 27-29°С и небольшой дождь с грозой, а в понедельник 28-30, без осадков, небольшая облачность.

Также аномальная жара ожидается с 5 по 7 июля и в ряде регионов России, сообщают метеорологи. До 40°С будет в Саратовской области, 40-41°С — в Ростовской, 40-42°С — в Астраханской и 42-45°С — в Калмыкии.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе»

Также синоптики предупреждают о сильных дождях, которые ожидаются в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии в понедельник. Во вторник дожди предсказывают в Приморском крае, а в Тульской области может пройти град. 5-6 июля дожди будут идти в Ленинградской и в Татарстане, а также в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве.