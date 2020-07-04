В Москве менее чем за четыре дня выпало около трети месячной нормы осадков

Синоптики предполагают, что к концу новой недели июля месячная норма осадков в столице может быть выполнена.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», за неполные четыре дня месяца в городе выпало 36 мм осадков, что превышает треть от месячной нормы.

В центре напомнили, что май текущего года стал для столицы самым влажным за всю историю наблюдений, принеся 160 мм осадков, то есть 314% от месячной нормы. «Выбился в лидеры и июнь: в его копилке оказалось 159 мм небесной влаги, что составляет 212% от нормы, и это самый высокий показатель за последние как минимум 70 лет», – отмечается в сообщении.

«Учитывая прогнозы, можно предположить, что к концу новой недели в Москве месячная норма осадков может быть выполнена», – подчеркнули в «Фобосе», добавив, что к настоящему моменту в 2020 году в столице уже выпало 528 мм осадков, что составляет 76% от нормы.

В Москве и Подмосковье между тем объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающихся грозы и ветра, следует из информации на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует с 11:00 до 21:00 мск.

Температура воздуха в Москве 4 июля составит от 25 до 27 градусов.