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СК спорит с Генпрокуратурой из-за следователя, подозреваемого в крупной взятке

Общество
15:56, 04 июля 2020

СК спорит с Генпрокуратурой из-за следователя, подозреваемого в крупной взятке

 

СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене постановления о деле против следователя центрального аппарата ведомства.

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России», – сообщила она.

Накануне, 3 июля, следователю центрального аппарата СК по особо важным делам ГСУ СКР Руслану Миниахметову предъявили обвинение. По данным ведомства, мужчина получил деньги от обвиняемого по уголовному делу. СК завел уголовное дело по статье «Получение взяток в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении дела. 

По словам адвоката Миниахметова Константина Трапаидзе, следствие пыталось вменить его подзащитному два эпизода взятки исключительно на основании показаний лица, осужденного почти четыре года назад. Адвокат утверждает, что других доказательств в деле не было. Поздно вечером Миниахметова отпустили.

Известно, что в свое время следователь занимался «делом Кировлеса» и «делом Сугробова».

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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