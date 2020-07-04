Песков о продаже рубашки Путина в интернете: "Такого быть не может"

Объявлению о продаже рубашки, которую Владимир Путин якобы забыл в гостинице Нижнего Новгорода, доверять не следует.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Сети появилось объявление о продаже рубашки размера XL. В описании лота указывалось, что предмет гардероба принадлежал главе государства и был забыт им в отеле в Нижнем Новгороде. Автор объявления оценил находку в 165 тысяч.

На вопрос о том, насколько правдоподобна эта история, Песков ответил: «Нет. Такого быть не может».

Агентство отмечает, что последний раз Владимир Путин посещал Нижний Новгород в октябре прошлого года. В городе проходило заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.