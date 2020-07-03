Журналистов, участвовавших в пикетах на Лубянке, выпустили из автозака

Протестовавших против уголовного дела журналистки Светланы Прокопьевой после нескольких часов ожидания выпустили из автозака.

Напомним, что задержанные во время одиночных пикетов представители СМИ, среди которых автор расследований Sobesednik.ru Сергей Ежов и сотрудник «Новой газеты» Илья Азар, порядка трех часов находились в автозаке, поскольку в здание ОВД их не запускали.

«Нас уже полтора часа держат в автозаке, не заводя в ОВД. Специально, чтобы не начали отсчитываться 3 часа задержания, по истечении которых нужно отпускать. В автозаке 15 человек, душно. Маски есть не у всех, да и в них невозможно уже сидеть», – писал нам из автозака Сергей Ежов.

Как отмечает Telegram-канал «Медузы», первой вывели девушку по имени Сыгра Чидаран, вторым — Романа Неежко. Позднее к ним присоединились и остальные 15 задержанных.