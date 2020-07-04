"Журналист – не террорист": как у здания ФСБ проходили задержания пикетчиков

Вечером 3 июля представители СМИ и другие неравнодушные вышли к зданию ФСБ на Лубянке в знак протеста против дела Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Первых же пикетчиков задержали правоохранители. Среди них оказались Илья Азар, Артем Беседин и автор расследований в «Собеседнике» и The Insider Сергей Ежов.

Задержали с таким плакатом у Лубянки pic.twitter.com/tPeJztmRMi — Сергей Ежов (@ezhovs) July 3, 2020

Позднее автозак с ними прибыл к ОВД Замоскворечье, где журналистов пообещали отпустить сразу после того, как их пробьют по базе.

Около 1:20 4 июля Сергей Ежов сообщил, что его и остальных задержанных выпустили из отдела с составленными на них протоколами.