Задержанные на Лубянке журналисты продолжают находиться в автозаке

Участвовавших в пикете у здания ФСБ на Лубянке не заводят в ОВД, к которому их привезли ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Медузы.

Отмечается, журналисты продолжают находиться в автозаке. Напомним, что среди задержанных – автор расследований Sobesednik.ru Сергей Ежов.

Напомним, что представители СМИ и другие неравнодушные вечером 3 июля вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ в Москве в знак протеста против обвинения псковской журналистки Светланы Прокопьевой в оправдании терроризма. Известно, что аналогичные акции прошли также у УФСБ в Нижнем Новгороде и в Киеве у посольства России.