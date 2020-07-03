В Москве у метро задержали активистку с фотографиями картин Гюстава Курбе

В столице около метро «Кропоткинская» задержана Ксения Самарина с плакатом в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, пишет «ОВД-Инфо».

На плакате пикетчицы были две копии картин художника Гюстава Курбе «Происхождение мира» и «Спящие», а также надпись: «Курбе – в музее, Цветкова – в тюрьме?! Женское тело – не порнография».

Напомним, Юлия Цветкова находится под следствием из-за публикации схематичных бодипозитивных рисунков женских тел. Ей вменяют статью о распространении порнографии.

Актвистке Ксении Самариной в отделе полиции по району Хамовники тоже угрожают статьей о порнографии. Сейчас выехал на помощь адвокат «ОВД-Инфо» Ольга Карлова.