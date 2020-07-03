У здания ФСБ задержан журналист "Собеседника" Сергей Ежов

У здания ФСБ на Лубянке задержан редактор «Метлы», автор расследований в «Собеседнике» и The Insider Сергей Ежов. Московские журналисты протестуют против уголовного преследования своей псковской коллеги Светланы Прокопьевой.

В руках у Сергея был плакат «ФСБ – не редактор. Журналист – не террорист».

Напомним, что ранее в автозаках также оказались участвовавшие в акции журналисты Илья Азар и Артем Беседин.

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