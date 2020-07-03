Россия попала в середину "индекса запрета пыток" в странах бывшего СССР

Члены ОБСЕ составили «индекс запрета пыток» в странах бывшего СССР. В его составлении приняли участие правозащитные организации, пишет РБК со ссылкой на фонд «Общественный вердикт».

Наиболее лояльной к пыткам оказалась Беларусь. Наиболее порядочными в вопросах противодействия пыткам, согласно рейтингу, стали Украина и Молдавия. Россия оказалась в промежуточном положении. Хуже, чем в России, оказалось положение в Казахстане и Таджикистане.

Индекс составляли по 60 показателям, среди которых количество заявлений, приговоров, уголовных дел о пытках, а также число международных разбирательств по фактам пыток в странах. В том числе учитывался фактор законодательства — есть ли в нем отдельная статья о пытках и прописана ли в законе недопустимость доказательств, полученных под пытками.

Если в РФ преступления, связанные с пытками, квалифицируют по уголовным статьям о превышении должностных полномочий, то в Молдавии есть прямой запрет пыток в законе и спецбюро при прокуратуре, в котором работает 53 следователя.

Рейтинг недостаточно реперезентативный из-за того, что в некоторых странах есть проблемы с открытыми данными.