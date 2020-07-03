Мари Давтян: Злоупотребления алиментщиков с "путинскими" выплатами предсказуемы

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО Мари Давтян объяснила, в чем недостаток системы начисления выплат пособий на детей.

Агентство социальной информации поясняет, что так называемыми «путинскими» выплатами в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в ряде регионов воспользовались отцы-алиментщики, которые фактически не занимаются воспитанием детей.

«Решение сделать выплаты возможными для обоих родителей — ошибочное. Вероятно, оно продиктовано ошибочным представлением о равноправии. Но условия в этой ситуации неравные: каждый третий ребенок живет в семье с одним родителем. В 90% — это мать, и дети полностью на ее содержании. Именно из этих соображений материнский капитал выдается матери, и только если ее нет – отцу», — пояснила в комментарии агентству адвокат Давтян.

Фактически в упомянутых обстоятельствах пострадала наиболее уязвимая часть родителей — матери-одиночки, который и так имеют ограниченный доход, но отцы их детей злоупотребили своими правами.

Мари Давтян настаивает, что все пособия должны оформляться исключительно на родителя, занятого основным уходом за ребенком.