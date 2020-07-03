Госслужащих обяжут учить русский язык на законодательном уровне

Минтруд готовит законопроект, предполагающий контроль соблюдения чиновниками правил русского языка. Об этом сообщают «Известия».

Правительство начало разработку данного законопроекта, исходя из перечня поручений Путина, составленного по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку.



Большинство фракций Госдумы встречают законопроект позитивно и отмечают важность грамотности чиновников, уровень культуры которых также влияет на качество принимаемых ими решений.

«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтруда, законопроект будет внесен в Госдуму до 15 сентября текущего года.