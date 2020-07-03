ФОМ: растет доверие к Путину и электоральный рейтинг "Единой России"

Согласно телефонному опросу фонда «Общественное мнение», доверие к президенту РФ Владимиру Путину за четыре недели до 28 июня увеличилось на 5%, достигнув 61% от всех опрошенных. Не доверяют главе государства 29%: их доля наоборот уменьшилась с 33%.

При этом динамика одобрения его действий на посту аналогичная, но число тех, кто их поддерживает, выше — рост с 60 до 64%, а противников у действий президента меньше — падение с 26% до 23%. Однако доля неопределившихся здесь выше: 14% против 10% в рейтинге одобрения.

Также ФОМ опубликовал электоральный рейтинг политических партий. Если бы в это воскресенье в России проходили выборы в Госдуму, больше всего голосов получила бы «Единая Россия», позиции которой за месяц упрочились на 4% – до 35%. Рейтинги остальных партий с учетом погрешности измерения оставались примерно на одном уровне: КПРФ — 12%, ЛДПР — 11%, «Справедливая Россия» — 6%. Каждый десятый россиянин хотел бы проголосовать за одну из «других» партий, а каждый пятый не смог ответить на вопрос.

При этом недовольство/возмущение из-за действий властей упало: его высказывают 37% (41% на 31 марта), а не высказывают — 57% (53% на 31 марта).