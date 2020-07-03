Дочь экс-вратаря "Зенита" могут посадить на 15 лет за торговлю наркотиками

Дочь бывшего вратаря ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева обвиняют в торговле наркотиками, что грозит ей тюремным сроком от 8 до 15 лет по статье 228.1 УК РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

На данный момент Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил девушку на судебно-психиатрическую экспертизу — данная мера применяется каждый раз, когда речь заходит о несовршеннолетних фигурантах.

В марте 2020 в отношении дочери Малафеева было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.