Главу ФБК оштрафовали по статье об "иностранных агентах" на 100 тысяч рублей

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 100 тысяч рублей по статье об «иностранных агентах» (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на самого Жданова.

Поводом для возбуждения административного дела стало отсутствие в Instagram фонда маркировки «иностранный агент».

ФБК был включен в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом более 140 тысяч рублей из Испании и США. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, а владелец испанской фирмы не дает внятных комментариев о целях пожертвований.

В марте ФБК уже был оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки в Instagram-аккаунте.