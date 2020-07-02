Вузам позволили переносить начало учебного года на срок до двух месяцев

В Министерстве образования и науки рассчитывают, что учебный год в России начнется стандартно с 1 сентября

Вместе с этим есть вариант переноса этого времени в случае проблем с эпидемиологической ситуацией, пишет ТАСС.

Так, у вузов есть право перенести учебный год на срок до двух месяцев, пока не изменится ситуация с пандемией, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

Также возможен старт учебного процесса в онлайн-формате, но дистанционный вариант получения высшего образования все же расценивается как самый крайний, хоть у большинства вузов и отработаны соответствующие программы.