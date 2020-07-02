Военный эксперт Неелов частично признал вину в госизмене и получил семь лет колонии

2 июля военный эксперт Владимир Неелов был приговорен к семи годам в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперта обвинили в передаче сведений о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России немецкой консалтинговой фирме. Неелов частично признал вину, сославшись на то, что не считал передаваемые им данные секретными.



«Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена», – прокомментировал решение суда генерал ФСБ Александр Михайлов.

В ноябре 2018 года в Лефортовском суде Москвы сообщили, что Владимира Неелова подозревают в госизмене.