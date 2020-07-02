В ХМАО завели дело против экс-директора школы за сокрытие насилия над детьми

СК возбудил дело против бывшей директора школы в Нижневартовске, учитель которой обвиняется в сексуальном насилии.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, женщина обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, с 2015 по 2020 год 59-летний учитель физкультуры неоднократно и с применением насилия совершал в школе развратные и сексуальные действия в отношении девочек. Директор, зная об этом, не исполнила свои должностные обязанности и скрыла эти факты от правоохранительных органов.

Следствие полагает, что невмешательство «повлекло тяжкие последствия в виде продолжения совершения учителем физкультуры преступлений в отношении учениц». Установлены трое потерпевших, двум из которых на тот момент было по 15-16 лет. Всего потерпевшими по делу проходят пять человек.

Самому педагогу предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего») и части 1 статьи 135 («Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») УК РФ. Мужчина арестован.

По словам замглавы Нижневартовска Светланы Селивановой, учитель проработал в этой школе 24 года и характеризовался положительно.