Стрельба в Мексике, ковид на Алтае, голосование в РФ. Новости к утру 2 июля

В Мексике погибли 24 человека во время стрельбы в рехабе для наркозависимых, пишет «Интерфакс» со ссылкой на AP. Четыре человека получили ранения. Стреляли несколько неустановленных личностей, но губернатор провинции Гуанахуато Диего Сингуэ Родригес Вальехо предполагает, что к преступлению причастны представители наркомафии.

За июнь в трех регионах РФ сделали 8,1 тысяч заборов биоматериалов для определения популяционного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Исследования проводились в Хабаровском крае, Тюменской области и Санкт-Петербурге. Число исследуемых было распределено между регионами примерно поровну. В перспективе в исследование будет включено еще 19 субъектов.

В Республике Алтай тем временем резко выросли показатели по заражению ковидом. 1 июля там был установлен рекорд по заболеваемости за сутки — 64 случая. Но уже сегодня этот показатель снизился до 30. С 3 июля в регионе планируют возобновить работу туристических объектов, передает «Российская газета».

ЦИК к 7 утра уже обработал 99,9% бюллетеней голосования по поправкам к Конституции и констатировал, что против поправок проголосовали только 21,26% россиян, а 77,93% проголосовали за, пишет Sputnik.

Зампред Общественной палаты в Москве Алексей Венедиктов тем временем сообщил, что на одном из участков в Раменках результаты признаны недействительными из-за обнаружения факта вброса бюллетеней.