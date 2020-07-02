Сотрудники Росимущества и МЧС в Воронеже сдавали бомбоубежища бизнесменам

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении Аркадия Гончарова, руководителя ФГУП «Экран», отвечающего в Росимуществе за использование объектов гражданской обороны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следователей, Гончаров совместно с подполковником регионального управления МЧС Алексеем Антиповым передавали предпринимателям в пользование исправные бомбоубежища. Для этого составлялись липовые акты о снятии объектов с учета.

До того, как на представителей госструктур пожаловался один из бизнесменов, с которого они хотели получить взятку, им уже удалось завершить два подобных «контракта».

Всего разбирательство ведется по четырем бомбоубежищам, с которых Гончаров и Антипов могли получить более 3 миллионов рублей.