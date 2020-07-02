Синоптики сообщили, что в Москве будет жарко и ветрено, к вечеру ожидаются грозы

В четверг, 2 июля, температура воздуха в столице на два градуса превысит норму, после обеда возможны дождь и гроза.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, откуда после полудня потянутся массивы грозовых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями и порывистым ветром, что, впрочем, не помешает температурному фону на два градуса превысить свою климатическую норму», – отмечается в сводке.

Уточняется, что дождь с грозой может пройти ближе к вечеру. Столбики термометров в Москве, как и в Подмосковье, поднимутся до 25-27 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет относительно стабильным и составит 745 мм ртутного столба.