РФ втрое увеличивает производство "Авифавира" и запускает экспорт в Белоруссию

Российский фонд прямых инвестиций объявил о начале экспорта препарата для лечения COVID-19 «Авифавир» в Белоруссию.

Как указывается в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и госкомпании «ХимРар», в июне поставки препарата были осуществлены в 35 российских регионов, а также в Белоруссию. «В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», – говорится в релизе.

Отмечается, что в приобретении препарата заинтересованы несколько стран Латинской Америки, СНГ, а также Ближнего Востока и других регионов.

«Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тысяч курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок», – подчеркивается в сообщении. Уточняется, что в июле будет произведено свыше 100 тысяч курсов.

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» был одобрен Минздравом 30 мая. Действующим веществом в его составе является фавипиравир. Клинические испытания препарата было разрешено проводить в конце апреля.