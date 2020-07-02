Прокурор Москвы проконтролирует расследование дела о пяти суррогатных младенцах

Расследование дела о пятерых младенцах, найденных в квартире в СВАО, поручено взять на контроль прокуратуре Москвы.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, столичному надзорному ведомству «поручено взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на улице Аргуновская, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи».

Напомним, 23 июня в жилом доме на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро детей в возрасте примерно от шести дней до шести месяцев. В квартире с младенцами находились две женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).