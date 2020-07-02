Песков намерен расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

В Кремле намерены раследовать инцидент, произошедший на избирательном участке в Петербурге с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Об этом сообщает «ТАСС».

Песков критикует любое давление на СМИ, но призывает не делать обобщающих выводов на основании одного случая. По его словам, ситуация с отношением к журналистам находится в рамках правового поля, за исключением отдельных инцидентов, которые, конечно вызывают обеспокоенность.

Песков также отрицает возможность того, что Путин давал правоохранительным органам какие-то дополнительные указания по вопросу контроля СМИ.

Напомним, 30 июня около 15:00 по Москве Френкель прибыл на участок для голосования «из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса». Один из сотрудников полиции решил выдворить журналиста из помещения избирательного участка и применил силу. Позже журналисту диагностировали перелом плечевой кости. Первый замглавы МВД Александр Горовой выразил свою готовность передать в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.