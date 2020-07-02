Носители бубонной чумы в Монголии могли заразить до 400 человек

29 июня в Западной Монголии, которая граничит с Горным Алтаем, был объявлен бессрочный карантин из-за внезапной вспышки бубонной чумы. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент официально зарегестрировано два случая с симптомами заболевания, но отмечается, что прежде зараженные могли совершить как минимум 60 прямых контактов и 400 косвенных. Чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Оба заболевших до этого употребили в пищу сырое мясо сурка.

Ранее в ноябре 2019 года на севере Китая было зафиксировано четыре случая заболевания.