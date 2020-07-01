Владимир Путин проголосует по поправкам в здании Академии наук

С утра вся территория Академии оцеплена. Сотрудники полиции и росгвардейцы расставлены по периметру от станции метро Ленинский проспект. Недалеко припаркован фургон, обвешанный видеокамерами.

По их словам, оцепление не будет снято до обеда. Но информации о точных сроках у них нет.

Президент и раньше голосовал на этом участке, однако в этот раз его пресс-сектетарь Дмитрий Песков не стал анонсировать приезд Путина заранее: «Мы позже вам все сообщим», – ответил он журналистам.

Дмитрий Песков добавил, что президент проголосует так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих.

Жителей Гагаринского района на участок в Академии наук сейчас так же не пропускают.