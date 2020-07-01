Материалы "Новой газеты" приобщили к уголовному делу о сливе отходов в тундру

В Норильске следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды по факту сброса «Норникелем» жидких отходов в тундру, в реку Хараелах.

Спецкора «Новой газеты» Елену Костюченко допросили в качестве свидетеля произошедшего, а также попросили редакцию предоставить фото- и видеоматериалы для приобщения к делу.

Напомним, «Норникель» ранее попал в центр скандала с разливом 20 тысяч тонн дизельного топлива на одной из ТЭЦ своего производства.

Обнаружить новые факты нарушения на территории Норильско-Таймырской энергетической компании удалось именно журналистке «Новой», активистам «Гринписа» и экс-сотруднику Росприроднадзора.