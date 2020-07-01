КП и "Царьград" выложили фейковую переписку от лица избитого журналиста "Медиазоны"

Telegram-канал «Голос Мордора» опубликовал скриншот переписки между двумя людьми, один из которых выдавал себя за корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Напомним, что полицейский сломал ему руку прямо на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

Из опубликованной фейковой переписки, подлинность которой опроверг сам журналист, следует, что он будто бы специально приехал на УИК, чтобы его избил полицейский. Отметим, что после госпитализации Френкелю понадобилась 4-часовая операция на руке.

«Царьград» в своей новости указал источник скриншота, а позднее добавил сноску о том, что Френкель опроверг эти сведения. «Комсомольская правда» не объяснила, откуда у неё скриншот, а в тексте также упоминала один из фейковых видеороликов, дискредитирующих движение «Голос». В конце статьи сотрудник «Комсомольской правды», говоря о том, что Френкелю в результате нападения полицейского вызвали скорую добавляет от себя: «И ведь вызвали. Может, зря?»

Инцидент с журналистом «Медиазоны» взяла на личный контроль председатель ЦИК Элла Памфилова: «Я сейчас хочу тщательно разобраться по нашей линии», — пояснила она «Интерфаксу». Его также поддержало множество СМИ, а также Союз журналистов России.