Генпрокурор Краснов уволил сотрудника, предложившего полицейским загуглить его имя

Увольнением сотрудника Генпрокуратуры закончился инцидент в ОМВД «Филевский парк».

Вечером 29 июня сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в дом, находившийся на территории, подведомственной ОМВД «Филевский парк». Полицию вызвала охрана объекта.

Предполагается, что мужчина был сильно пьян и мог перепутать дом, в котором живет, поскольку его адрес проживания находился недалеко от места, где произошло задержание.

В отделении полиции сотрудники попросили мужчину снять ремень, на что тот ответил нападением, но в результате был скручен и задержан до приезда сотрудников Генпрокуратуры. Перед нападением мужчина предложил «загуглить» его имя в Интернете.

Оказалось, что задержанный является Игорем Мыльниковым, заместителем начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры. «Коммерсантъ» сообщает, что в отношении сотрудников полиции начата проверка по подозрению в превышении должностных полномочий, поскольку по закону запрещен досмотр и привод прокурора за исключением отдельных случаев.

Позже выяснилось, что самого Мыльникова после служебной проверки уволили по решению генпрокурора Игоря Краснова. Его обвинили в нарушении кодекса этики прокурорского работника.

В 2019 году Мыльников был награжден экс-генпрокурором Юрием Чайкой знаком «Почетный работник прокуратуры». Ему была выписана премия и повышена зарплата.