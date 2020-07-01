1 июля "Радио Шансон" вспоминает Михаила Круга

1 июля целый день в эфире будут звучать песни выдающегося артиста. А вечером, в 19:00 поклонников творчества ждет уникальная архивная запись последнего эфира Михаила Круга на «Радио Шансон», который состоялся 3 декабря 2001 года в программе «Стриж-Тайм».

Невозможно переоценить вклад Михаила Круга в русский шансон, а его популярность была колоссальной. И нигде, кроме как на «Радио Шансон», нельзя узнать столько удивительных историй о жизни и творчестве легендарного шансонье.

Вадим Цыганов – продюсер и друг Михаила Круга – так объясняет причины невероятной популярности: «Была в Мише душевность, покаяние и какая-то детская наивность. Вот эти его строки: "весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно", – казалось бы, так начинается детское стихотворение, а это – "Владимирский централ". Такой редкий дар по-детски рассказать о большой трагедии, который и дает возможность творчеству Миши проникать в глубины души».

С семьей Цыгановых связан последний творческий этап в жизни легендарного шансонье. Виктория и Вадим щедро делятся со слушателями «Радио Шансон» своими воспоминаниями о дружбе и совместной работе с Михаилом Кругом: «Мы познакомились с Мишей на даче у родителей Вики в Завидово, куда мы его пригласили. Тогда он заехал без звонка и предупреждения – спонтанность вообще была одной из основных черт Мишиного характера. Помню, родители жарили шашлык и подавали его с луком, а уже много позже мы узнали, что у Миши аллергия на лук. Но он ни чем не выразил недовольства – терпеливо ел эти шашлыки с луком все 1,5 часа, что длилась наша первая встреча. Тогда он подарил Вике свою песню "Лебеди"».

Кто бы мог подумать, что песня «Приходите в мой дом», которая подарила новую волну популярности и Михаилу Кругу, и Вике Цыгановой, тоже была записана с большими приключениями: «Вообще, эту песню хотела исполнять Алла Пугачева, – рассказывает Вадим Цыганов. – Но, Миша выразил свое желание взять песню в свой репертуар, и я пригласил его на переговоры в нашу домашнюю студию. И вот однажды возвращаюсь я домой, а у меня там человек 5-6. Миша просит отойти и не мешать, мол, он дает интервью американским журналистам. Я слегка опешил, но сижу в сторонке и слушаю, как он рассказывает, что у него много гастролей, а в перерывах между самолетами записывает новый альбом. И по завершении интервью вся съемочная бригада начинает дико хохотать. Оказывается, Михаил со своими музыкантами заехали ко мне по пути с гастролей и придумали такой розыгрыш. Конечно, никакого интервью не было, а мы решили, что эту песню нужно записать дуэтом с Викой. Но тут пришлось вступить в переговоры с певицей, которая тогда категорически отказывалась от любых дуэтов вообще. Спустя время, она, хоть и без энтузиазма, но согласилась записать этот дуэт. Я на всякий случай подговорил музыкантов, чтобы те говорили, какая крутая получается песня. И на первых строках все начали аплодировать – но это была совершенно искренняя реакция. И тут уже Вика "оттаяла" и пошла настоящая запись. И весь альбом мы записали почти сходу».

Песня «Золотые купала», ставшая культовой, тоже получилась не сразу. Мало кто знает, что у этой песни изначально были другие слова: «Игорь Слуцкий принес песню "Золотые погоны" – и там был совсем другой текст, с другим смыслом. Я говорю ему: "Вообще, не о том песня, дай мне 15 минут, я ее переделаю". И когда через 15 минут я показывал Игорю, что получилось, за спиной появился Миша и говорит: "Это моя песня!" Но я отдал эту песню Олегу Алябину. Два месяца Миша со мной не разговаривал. Потом мы все же помирились – с Мишей невозможно было быть долго в ссоре – и "Золотые купола" вошли в его репертуар. Правда, пришлось сделать небольшую правку по тексту –теперь там звучит "ни крапа золота". Тогда мы не знали, что Круг почти все свои деньги отдавал на реставрацию храмов и на золочение церковных куполов».

И совсем недавно Цыгановы рассказали, что «Золотые купола» были единственной песней во всем альбоме, которую отказалась петь Вика – она тогда считала, что для нее слов в ней нет. Сейчас эту песню готовят к переизданию. И исполнять ее будет сын Михаила Александр Круг с Викой Цыгановой и Ярославом Сумишевским.

Еще больше уникальных историй и фактов о Михаиле Круге вы сможете услышать 1 июля в 19:00 на «Радио Шансон» в программе «Стриж-Тайм», где артист был гостем Ксении Стриж, откровенно отвечал на вопросы и в прямом эфире исполнял свои песни.