Вихарева предложила провести митинг в защиту политзэков с помощью машины времени

Верховный суд счел незаконным отказ предоставить площадку для шествия «За освобождение политзаключенных» осенью 2019-го.

Об этом сообщила заявительница акции, член совета московского отделения незарегистрированной «Партии перемен» Эльвира Вихарева, передает «Коммерсантъ».

Вихарева напомнила, что после арестов по делам о массовых беспорядках, возбужденным летом 2019 года, она подавала уведомление в мэрию на шествие по Бульварному кольцу численностью в 30 тысяч человек. «Мэрия отказала мне без предоставления альтернативного места, а Тверской суд подмахнул, а Верховный и не стал. Не помог даже аргумент мэрии о том, что цель митинга – требование освободить политзэков – "провокационная"», – отметила она.

По ее словам, теперь мэрия должна прислать новое письмо с альтернативным маршрутом и временем. «Кто хочет помитинговать 3 сентября 2019 года? Обращайтесь, седлайте вашу машину времени – и вперед, в прошлое, в лето арестов, ночных обысков и украденных выборов», – написала Вихарева.

В начале сентября прошлого года член совета столичного отделения «Партии перемен» требовала обязать мэрию, не разрешившую шествие оппозиции 3 сентября по Бульварному кольцу, предложить альтернативную площадку, однако Мосгорсуд оставил решение городских властей в силе. В московском правительстве заявили, что отсутствует площадка для сбора с заявленным числом участников, а узкая пешеходная часть бульваров не обеспечивает безопасный проход людей. Также мэрия сослалась на то, что на этот день в Москве было намечено проведение большого количества мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также фестивали «Цветочный джем» и «Спасская башня».