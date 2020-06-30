В Сибири коронавирус нашли у 30 членов УИК, в голосовании они не участвовали

В ходе подготовки к всенародному волеизъявлению граждан по вопросу одобрения принятия поправок в Конституцию только в Омской области и Алтайском крае было выявлено 30 зараженных коронавирусом членов участковых избирательных комиссий. Об этом «Тайга.Инфо» рассказали в региональных избиркомах.

Там также пояснили, что все эти люди не были допущены до работы на плебисците, их заменили из резерва.

В избиркоме Новосибирской области издание заверили, что тесты на COVID-19 были сделаны 95% членов комиссий и ни на одном участке инфицированные не работают.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что ЦИК лишь рекомендовал избиркомам проводить тестирование членов комиссий, но это не является обязательным условием.