Тиньков решился на пересадку костного мозга

Больному лейкемией Олегу Тинькову на следующей неделе предстоит лечь на операционный стол.

Российский предприниматель, основатель и акционер «Тинкофф Банка» Олег Тиньков переживает трудные времена. Осенью прошлого года врачи обнаружили у него лейкемию, после чего он был вынужден покинуть пост главы банка и отправиться на лечение. Три месяца назад Тиньков переболел еще и коронавирусом, а вскоре ему предстоит операция по пересадке костного мозга. Подробностями своего самочувствия Олег Юрьевич откровенно поделился на своей страничке в Instagram.

«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно, – написал 52-летний предприниматель на своей страничке в соцсети. – Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной за то, что быстро и качественно установили диагноз, и я улетел в Берлин.

В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу "побочек", огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно, до года».

По словам Тинькова, проходить все жизненные испытания ему очень помогает поддержка семьи.

«Знал, что я живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев, – продолжает Олег Юрьевич. – Рина просто "вытащила меня", а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!! И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел коронавирусом три месяца назад… Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство, многое сделал для этого и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР.

Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете!»