У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке

Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова. Она находится в районе «Очаково-Матвеевское» на улице Веерная, 30 корпус 2.

Речь идет о панельном 16-этажном здании. Дом выглядит неприметно, однако известно, что он был построен в 1997 году для сотрудников Управделами президента. В разные времена в нем успели пожить руководители МВД, Центробанка, департаментов столицы и иных властных структур.

В собственность Ахмата Кадырова и его семейства упомянутая квартира перешла в 2002 году. Все, включая Рамзана Кадырова, были тогда зарегистрированы по этому адресу. После гибели Ахмата Кадырова в 2004 году его сын Рамзан сохранял долю в квартире до 2010 года. После все члены семьи передали свои доли матери.

Масштаб недвижимости — 153 квадратных метра. Стоимость этой квартиры оценивают примерно в 50 миллионов рублей.

Отмечается, что дом на Веерной известен тем, что именно в нем остановился террорист Мовсар Бараев в 2002 году перед захватом «Норд-Оста». А на улице Веерной, 46 к.1 проживал объявленный в розыск по делу об убийстве политика Бориса Немцова офицер Руслан Геремеев.