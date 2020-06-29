Суд по делу Соколова отложен для решения вопроса о публикации переписки с Ещенко

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов потребовал в суде обнародовать его переписку с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко.

В связи с этим Октябрьский районный суд Петербурга отложил изучение протоколов вещественных доказательств. «Выслушав мнения участников процесса, суд постановил отложить заседание на 6 июля и предоставить стороне обвинения согласовать с потерпевшими возможность оглашения в судебном заседании переписки Соколова и Ещенко», – приводит «Интерфакс» решение судьи Юлии Максименко.

Ранее гособвинение ходатайствовало об исследовании в судебном заседании протоколов вещдоков, в том числе телефонов и ноутбуков с перепиской, прося суд на время закрыть заседание для соблюдения права на неприкосновенность личной жизни. Представитель семьи убитой аспирантки Александра Бакшеева поддержала прокурора.

Подсудимый между тем потребовал предать огласке переписку со своей жертвой, заявив, что «люди должны знать, что она творила» и заверив, что «это ужасно»

«Если вы откажетесь, значит, вы действуете под давлением прессы, которая создала мне жутко отрицательный облик и скрывает, что творилось с той стороны», – пояснил историк, после чего судья объявила ему замечание за несоблюдение порядка.

Адвокат подсудимого Сергей Лукьянов согласился со своим подзащитным, потребовав максимальной открытости процесса.

Напомним, в ноябре прошлого года 63-летний Олег Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку Ещенко, а затем попытался избавиться от ее тела, расчленив и частично утопив в Мойке. Историк признал вину в содеянном.