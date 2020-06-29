Против трижды проголосовавшей россиянки в Израиле могут завести уголовное дело

Гражданке России в Израиле, сообщившей о повторном голосовании по Конституции, грозит уголовная ответственность.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

Ранее находящаяся в Израиле россиянка Яэль Ильински рассказала «МБХ медиа», что ей удалось проголосовать по поправкам три раза – в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронное голосование. «Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют. В Хайфе даже выдали бюллетень моей еще несовершеннолетней дочери», – сообщила она.

Секретарь ЦИК напомнила, что проголосовать за рубежом россияне могут только по факту явки на участок. Гришина отметила, что в целом Центризбирком рассчитывает на добросовестность избирателей. Вместе с тем в ЦИК, по ее словам, подозревают, что отдельные граждане могут злоупотребить своим правом и проголосовать на нескольких участках или на территории другого государства, в связи с чем была предусмотрена уголовная ответственность.

Гришина уточнила, что нарушение может быть выявлено и после подведения итогов голосования.

В соответствии с частью 2 статьи 142.2 УК РФ, за незаконную выдачу и получение бюллетеня более двух раз грозит штраф до 300 тысяч либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее журналист «Дождя» Павел Лобков рассказал о том, что ему удалось проголосовать по поправкам дважды. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала его поступок провокацией.