Набиуллину попросили противодействовать сбору пожертвований на личные карты

Благотворительное собрание «Все вместе» обратилось к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой поспособствовать введению ограничений на сбор пожертвований на личные карты граждан. Эта практика в филантропной среде давно признана ненадежной и часто используется мошенниками.

«Пока обращения в Роскомнадзор и правоохранительные органы по подозрению в недобросовестном сборе рассматриваются, даже за короткое время злоумышленникам удается собрать внушительные суммы, используя чужие фотографии и истории болезни», — цитирует обращение благотворителей Агентство социальной информации.

В случаях, когда нуждающиеся собирают деньги на личную карту, у них нет никакой ответственности перед донаторами, их счет не подразумевает публичной оферты, которая работает в случаях с благотворительными организациями.

От Центробанка просят дать официальные рекомендации банкам по форсированной блокировке счетов, на которые идет мошеннический сбор средств.